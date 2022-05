Na jaren strijden heeft Mijdrecht een regenboogzebrapad: 'Er is hier een tolerantie van likmevestje'

Jenneke van Wijngaarden uit Wilnis merkt dat naar eigen zeggen ook in haar eigen woonplaats. "Er is hier een tolerantie van likmevestje", vertelt Jenneke. Ze is initiatiefnemer van het regenboogzebrapad en al veertien jaar lang directeur van de Dorpsacademie in Wilnis. Dat is een ontmoetingsplek voor jongeren uit de LHBTIQ+-community.