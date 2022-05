Utrechtse serie-inbreker gaat dag na veroordeling door rechtbank opnieuw op dievenpad

UTRECHT - Het lijkt dweilen met de kraan open met de Utrechtse serie-inbreker Ronald. Een dag na zijn veroordeling voor een reeks inbraken die hij vorig jaar pleegde, sloeg de hengelmethode-specialist opnieuw toe. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van drie woninginbraken en vier inbraakpogingen die in twee verschillende nachten werden gepleegd in Utrecht: op 26 november in de omgeving van het Diakonessenhuis en drie dagen later in de buurt van het Julianapark. In alle gevallen probeerde hij met een stuk ijzerdraad via de brievenbus het slot van de voordeur open te trekken. Als het aan het OM ligt, gaat hij nu 15 maanden de cel in.