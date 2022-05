Countryzangeres Melanie Ryan (23): 'Ik heb mijn eigen Melanie & Friends shows in het Fulcotheater, hoe gaaf is dat'

Melanie is onlangs naar Nashville geweest, de bakermat van de country. Daar heeft ze allerlei mensen ontmoet die haar verder kunnen helpen en zelfs ook opgetreden. Ze is een grote fan van Dolly Parton en heeft daar de studio bezocht waar Dolly een paar nummers heeft opgenomen. "Zij is echt mijn voorbeeld. Sowieso haar muziek, maar ook de persoon die ze is. Ik vind het mooi dat ze nog steeds haarzelf is, ook al is ze zo'n icoon. Ze is nederig en vriendelijk, en voelt zich nooit beter dan een ander, dat vind ik heel inspirerend aan haar."