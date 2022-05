Paniek door overval met hakbijl in Utrechtse supermarkt: 'Dit gaat gesodemieter opleveren, dacht ik'

Toch deed niemand iets tot de hakbijl tevoorschijn kwam. "Maar daarna was iedereen op die man gefocust. Met zes man gingen we achter hem aan. Op een gegeven moment stopte hij en draaide hij zich om omdat hij besefte dat hij ons er niet uit zou rennen. Ook legde hij de kassa-la op de motorkap van een geparkeerde BMW. We bleven op afstand en hij sloeg op de auto met die bijl. Een passerende getuige pakte de kassa-la en bracht hem terug. Op een gegeven moment waren we de man toch kwijt, maar later las ik dat de politie hem alsnog had gepakt."