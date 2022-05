Paniek na overval met hakbijl in Utrechtse supermarkt, één overvaller gepakt

UTRECHT - De politie in Utrecht heeft een winkelovervaller gepakt, kort nadat hij met een hakbijl een caissière had bedreigd. Hij vluchtte uit de Jumbosupermarkt aan de Franciscusdreef, maar kwam niet ver. Door alert optreden van omstanders werd hij even verderop in de kraag gegrepen. Twee andere verdachten zijn nog spoorloos.