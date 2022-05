Seniorenbond kaart gevaarlijke stoepen aan: te veel ouderen struikelen en raken gewond

Iedereen kan zijn of haar woonplaats kandidaat stellen voor De Gebroken Stoeptegel. De gemeente die het vaakst wordt genoemd, krijgt uiteindelijk een echte gebroken stoeptegel. KBO-PCOB hoopt dat Nederland zo seniorvriendelijker wordt. "Zijn er ergernissen of belemmeringen in het straatbeeld, stuur KBO-PCOB een foto van die ergernis en vermeld daarbij waar het is en wat u zo ergert of belemmert."