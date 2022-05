Lina fotografeerde de annexatie van de Krim: 'Er duiken steeds kleine daden van Oekraïens verzet op'

Inmiddels woont Lina zo'n twee maanden in Utrecht. Met een harde schijf met foto’s in haar tas gaat ze op bezoek bij de Utrechtse fotograaf Jos Kuklewski. Hij wil best wat tijd vrijmaken om haar te helpen met de foto’s klaar te maken voor print. Lina wil ze namelijk in Nederland exposeren. “Met de huidige ontwikkelingen in mijn land hebben de foto’s meerwaarde gekregen en ik denk dat er in Nederland interesse voor is."