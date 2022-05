Genoeg pinautomaten: bijna iedereen in onze provincie kan binnen 5 kilometer flappentappen

De Nederlandsche Bank is tevreden over het aantal geldautomaten in ons land en de norm van 99,76 procent. "In België wordt een vergelijkbare norm gesteld van 95 procent van de inwoners binnen 5 kilometer", laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten. Als je in België woont is de kans dus pakweg twintig keer zo groot dat je geen geldautomaat binnen 5 kilometer treft."