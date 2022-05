Beroep eigenaren mestkelders Schalkwijk ongegrond

In de uitspraak stelt de Raad van State dat de gemeente de eigenaren terecht als overtreders heeft aangemerkt. Zij hadden extra oplettend moeten zijn omdat in het najaar van 2019 een hennepkwekerij op hun terrein was opgerold. Als professional op het gebied van mestverwerking konden zij bovendien weten dat er met de mest in de putten iets niet in orde was.