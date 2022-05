Enorme donderknal boven Utrecht: blikseminslag treft gezondheidscentrum

Onweersbuien trekken sinds vanmorgen vroeg over de provincie Utrecht. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgekondigd. In onze provincie was er in de vroege ochtend een waarschuwing. Tussen 12.00 en 16.00 uur is opnieuw code geel van kracht, volgens het KNMI trekken dan weer felle (onweers)buien over Midden-Nederland.