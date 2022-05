Spijt én schuld afschuiven tijdens rechtszaak over brute woningoverval door nepbezorgers in Houten

In het huis van de vrouwelijke verdachte in Velp werden veel van de gestolen spullen terugvonden. Volgens het OM regelde haar vriend het wapen en stond hij tijdens de overval op de uitkijk. De vrouw zou met het verhaal zijn gekomen dat bij het echtpaar in Houten veel geld te halen was. Hoe ze aan die informatie kwam, bleef vandaag in de rechtbank nog onduidelijk.