150 jaar Utrechtse herensociëteit: 'We hebben geen taak, je bent lid om een borreltje te drinken'

Geen vrouwen, maar verder is iedereen welkom. Bulderbeek: "Het maakt niet uit of je advocaat bent of stratenmaker. Je moet het zelf vooral leuk vinden." Maar toch, de meeste stratenmakers dragen op maandagavond geen knap pak om met een glas pinot gris te praten over de lezing die Jan-Peter Balkende onlangs in de sociëteit gaf. En tussen de regels door blijkt ook wel dat het een vanzelfsprekendheid is dat de leden een 'bepaald niveau' hebben, als een ander lid zegt: "Iedereen is inderdaad welkom. We hebben medici, advocaten, leraren..."