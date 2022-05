Stress en overprikkeld: de lockdowns zijn weg, maar de mentale problemen bij jongeren niet

Drie weken geleden stond Social Work-studente Hagenbeek voor het eerst weer in de kroeg. Lange tijd stond haar kop er nog niet naar. Grote groepen mensen, drukke volle clubs. Hagenbeek was juist gewend met kleine groepen af te spreken. Maar toen zij drie weken geleden weer in de kroeg was, was het snel gezellig. "Heel even wennen, maar al snel denk je: oh ja, zo was het. En het was eigenlijk heel leuk."