Overvaller met hakbijl bij Jumbo Overvecht was een 24-jarige Utrechter

De drie stonden rond 20.00 uur rustig in de rij voor de kassa van de Jumbo aan de Franciscusdreef, totdat de 24-jarige Utrechter een hakbijl pakte, daarmee de caissière bedreigde en vervolgens met veel misbaar de kassa in puin sloeg. Hij ging er vandoor met de kassalade, maar kwam niet ver, omdat hij achterna gezeten werd door een groepje omstanders. Uiteindelijk is hij in de buurt van de Mexicodreef door de politie aangehouden.