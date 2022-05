Draaiboeken, geleerde lessen en een 'slapend crisisteam': ziekenhuizen klaar voor eventuele nieuwe coronagolf

In de ziekenhuizen staat het ze nog scherp op het netvlies, de afgelopen twee coronajaren. Het was flink aanpoten. "Ik heb het als een intense periode ervaren", zegt ic-verpleegkundige Emily Westerbrink, die werkt bij het Diakonessenhuis in Utrecht. "Sowieso was thuis en privé alles in lockdown waardoor je weinig kanten op kon. En dat wij als een van de enige werknemers in Nederland naar werk gingen gaf wel een bepaalde druk en ook de zorg die we verleenden was opeens heel anders."