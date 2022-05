Rhenen heeft voor het tweede jaar op rij geld over: 'Dat gaat naar onze inwoners'

In 2021 zijn er volgens de wethouder veel goede stappen gezet, onder andere met de Visie op Rhenen 2035, het plan waarbij de ontwikkeling van Rhenen de komende jaren centraal staat. In de jaarrekening kijkt de gemeente financieel terug op het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in hoeveel geld er binnenkwam, wat er werd uitgegeven en waaraan. De jaarrekening wordt op 31 mei behandeld door de gemeenteraad en de raad bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is.