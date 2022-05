Ouderen gooien de heupen los tijdens Beweegweek: 'Het helpt mensen met dementie'

Of er even een hitje uit de jaren 50 opgezet kan worden, wordt er door bewoners geroepen. Als dan de eerste noten van Corry Konings' 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen' over het grasveld schalken, zijn ze tóch niet teleurgesteld. "Nee joh, ook een lekker nummertje. Kom, we gaan dat dansen maar eens doen."