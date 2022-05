Ex-international Davy Pröpper duikt op bij training GVVV

"Hij moet ook een beetje aftrainen en meer is het niet", zegt voorzitter Van de Lagemaat. "Ik weet ook niet wat voor plannen hij verder heeft. We laten hem verder ook gewoon met rust." De voorzitter kan zich wel voorstellen dat de 30-jarige Pröpper, die in Scherpenzeel woont, van harte welkom is bij amateurclubs in de regio.