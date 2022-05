Stichtse Vecht weert woningbeleggers uit Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen

STICHTSE VECHT - Na onder meer Utrecht, Amersfoort en Zeist kiest ook Stichtse Vecht in de oververhitte woningmarkt voor een opkoopbescherming. Dat houdt in dat mensen die een huis kopen in Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen er ook zelf in moeten gaan wonen. De gemeente wil daarmee voorkomen dat beleggers met de weinige beschikbare koophuizen aan de haal gaan.