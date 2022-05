Royal Leerdam na halve eeuw weer Nederlands glasbedrijf

Sinds de jaren 70 heeft het bedrijf meerdere overnames meegemaakt. Nadat BSN - het latere Danone - Royal Leerdam had gekocht werd vermogensbeheerder CVC in 1995 eigenaar. In 2003 meldde glasproducent Libbey zich. Nu 19 jaar later is Anders Invest volledig eigenaar geworden. Het bedrijf heeft er zelf 40 miljoen euro voor uitgetrokken en heeft ook meer dan honderd andere investeerders bereid gevonden om mee te doen. De totale overnameprijs is niet bekendgemaakt. De managementtop van het bedrijf blijft betrokken en er wordt nog wel samengewerkt met Libbey.