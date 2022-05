Mitros hoopt doorstroom te bevorderen met 'seniorvriendelijke' website

"Als ouderen die om welke reden dan ook, toch al zoeken naar andere woonruimte, moeten we hen niet afschrikken maar juist faciliteren", zegt Anemoon van Dijk van Mitros. De manager benadrukt het belang van doorstroming in de huidige oververhitte woningmarkt, maar zegt ook niemand te willen dwingen. "Doorstroming is een belangrijk thema, maar we gaan ouderen niet opjagen om hun woning vrij te maken voor gezinnen."