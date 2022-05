Bilthovens crematorium is van het gas af: ‘Mensen maken ook voor na hun dood graag duurzame keuzes’

“In oven 1 is nu een crematie bezig. Hier op het scherm zie je de temperatuur, zo’n 760 graden. Oven 2 is nu stand-by en klaar voor de volgende crematie.” Het is behoorlijk warm in de ovenkamer, zeker een graadje of 25. Bij crematiemedewerker Ingrid staan de zweetdruppeltjes op haar voorhoofd. “Wil je de oven even van binnen bekijken?” Met een druk op de knop openen de spiegelende deuren, een verzengende hittegolf stuwt naar buiten. De oranjegloeiende warmte laat je ogen tranen. “We doen hem snel weer dicht hoor. Anders koelt ie teveel af, want er moet zo weer een kist in.”