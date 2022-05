Grote ondermijningscontrole in Mijdrecht leidt naar mogelijke illegale seksinrichting

Zulke grote controles worden de laatste jaren door meerdere gemeentes uitgevoerd in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. "Zo kunnen netwerken van afnemers, facilitators en leveranciers in beeld worden gebracht", meldt gemeente De Ronde Venen in een persbericht. "Daarnaast wordt tijdens controles gesproken met eigenaren, gebruikers en Verenigingen van Eigenaren over wat er leeft in de buurt, hoe zij signalen van ondermijning kunnen herkennen en hoe zij (anoniem) melding kunnen maken bij politie en gemeente."