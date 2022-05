Droomreis van rolstoelbackpacker Kris moet misschien stoppen: 'Arts wil dat ik naar huis kom'

Veel plannen had de Maarssense van tevoren niet vastgelegd, want ze wilde niet al te veel vastzitten aan bestemmingen. Maar twee dingen stonden op haar absolute to-do-lijst: een sneeuwscootertocht in Lapland en paragliden in Zwitserland. Die eerste kon ze begin dit jaar al afstrepen. Maar of het paragliden ook ging lukken, bleef tot het laatste moment onzeker.