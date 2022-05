Gemeenteraad krijgt nadrukkelijke rol in coalitieakkoord Lokaal Belangrijk, CDA en VVD Leusden

Over de betrekkelijke onervarenheid van de nieuwe politici in de coalitie maakt Kolkman van Lokaal Belangrijk zich geen zorgen. "Net als in een liefdesrelatie is communicatie belangrijk. Als het even niet lekker gaat moet je met elkaar in gesprek." Kiel vindt het een compliment waard dat Lokaal Belangrijk, toch met afstand de grootste partij, zich in de onderhandelingen kwetsbaar heeft durven opstellen. "Dat geeft vertrouwen", zegt hij. Vos sluit zich daarbij aan. "Je komt gaandeweg zaken tegen waar je nu nog geen standpunten over hebt. Een van de vragen was dus: hoe gaan we daar dan mee om?"