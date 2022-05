Bunschotense ondernemer stapt naar rechter in strijd om roofvogelpark

Na lang overleg met natuurorganisaties kwam raadslid Peter Nagel tot de conclusie dat het vogelpark in de polder niet goed is voor de weidevogels die daar ook in de buurt leven. Verder vindt hij dat roofvogels in de vrije natuur horen. "Niet in een hok of een kooi. Het exploiteren van roofvogels moeten we ontmoedigen, niet bevorderen."