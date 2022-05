Utrechter krijgt 2 jaar cel voor misbruiken kwetsbare meisjes na afspraakjes via datingapps

De Utrechter, die nog bij zijn moeder woont, was via dating-apps als Badoo en Hugo in contact gekomen met de meisjes die volgens het OM in hun leven al de nodige problemen hadden gehad. Hij nodigde de meisje bij hem thuis uit, waar hij hen onder druk zette om seks met hem te hebben. Hij beweerde dat hij niet in de gaten had dat zij dat niet wilden, maar dat gelooft de rechtbank niet.