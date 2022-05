Klaslokaal wordt ingeruild voor Vikingschip: 'Zo’n praktijkles vergeten ze hun hele leven niet meer'

Het eerste groepje is weer veilig aan wal en de volgende wordt ingeladen. Een jongen roept: "Dit was leuk! Ik voelde me net een Viking." De bedoeling is dat veel meer schoolkinderen dit tochtje binnenkort gaan maken. "Volgend jaar gaat ons nieuwe museum open en dan willen we dit vaker gaan doen in combinatie met een museumbezoek", zegt José. "Ik ben veel in Scandinavië geweest en daar zie je overal verwijzingen naar Dorestad, maar veel mensen die hier wonen kennen het verhaal nauwelijks. We willen het verhaal en de rijke geschiedenis van Wijk bij Duurstede levend houden."