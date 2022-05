Bij deze viswedstrijd in Abcoude vist niemand achter het net

ABCOUDE - TOOOET! Stipt om 14.00 uur klinkt het eindsignaal van de viswedstrijd in Abcoude. “Helemaal niets gevangen”, zegt Michel Schniedewind lachend. Maar winnen is voor hem niet belangrijk. “We hebben de hele dag al prijs want het is hartstikke mooi weer.” Hij drukt op een knopje op zijn rolstoel en de lijn van de hengel wordt binnengehaald. “Ik kan zo’n molentje niet bedienen”, legt hij uit. “Dus we hebben ‘m elektrisch gemaakt.”