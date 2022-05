'Tot ziens stadhuis!' Wethouder Hans Adriani neemt na tien jaar afscheid van Nieuwegeinse politiek

Na het terugtrekken van Hans Adriani is Guido Bamberg de nieuwe wethouderskandidaat van de PvdA in Nieuwegein. Hij is een oude bekende in de Nieuwegeinse politiek en zat eerder al in de gemeenteraad. De onderhandelingen voor een coalitieakkoord en de vorming van het nieuwe college zijn nog in volle gang. De verwachting is dat er half juni een akkoord ligt. Tot de benoeming van het nieuwe college blijft Hans Adriani wethouder namens de PvdA.

Naast de PvdA zitten GroenLinks, de VVD en Lokale Vernieuwing aan tafel bij de onderhandelingen. Voor die partijen zijn achtereenvolgens Marieke Schouten, Ellie Eggengoor en John van Engelen wethouderskandidaat. Zij zitten stuk voor stuk nu ook al als wethouder in het college. Het is nog de vraag of er vier of vijf wethouders in het nieuwe college komen.