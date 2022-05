Vandalen of windvlaag? Vernield Amerongs hockeyveld is een mysterie

De vernieling vond plaats in het weekend van 14 op 15 mei. En hoewel het in theorie mogelijk is dat er zeer lokaal extreem weer kan plaatsvinden, schat meteoroloog Grieta Spannenburg die kans heel erg klein in: "Ik heb het nog even voor de zekerheid besproken met een weercollega. Die stelt ook dat het niet met een heftige weersituatie -valwind of iets dergelijks- te maken kan hebben gehad. Het weer was dat weekend heel rustig. Maar zelfs als er wel iets van een windhoos was overgetrokken, dan nog is het erg moeilijk om óp de grond dergelijke effecten te krijgen."