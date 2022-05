Tuineigenaren in De Ronde Venen opgelet: gemeente heeft hulp nodig bij groot onderzoek naar lood

"Het is belangrijk dat kinderen spelen in een veilige tuin", zegt wethouder Cees van Uden. "Eerder hebben we al speel- en moestuinen in De Ronde Venen aangepakt. Nu gaan we aan de slag in particuliere tuinen. Als wij te hoge gehalten lood in een tuin meten, dan nemen wij in nauw overleg met de eigenaren of bewoners maatregelen. We verwachten dat dit nodig is bij ongeveer een op de twintig tuinen."