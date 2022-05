Onderhandelingen Utrecht bijna rond, wethouder Klein kondigt vertrek aan

De twee grootste pijnpunten waren, naar verluidt, polder Rijnenburg en de financiën. De stad staat er na de coronacrisis niet heel erg goed voor, en dus moet er kritisch naar de uitgaven gekeken worden. Nieuwe colleges hebben doorgaans hoge ambities en om die waar te maken is geld nodig. En dus zullen er pijnlijke compromissen gesloten zijn. Daarnaast speelt de vraag of en hoe er gebouwd moet worden in polder Rijnenburg. Hoe die onderhandelingen zijn uitgepakt blijft onduidelijk, tot het moment dat deze coalitie zich presenteert, en dat is waarschijnlijk over een week of twee.