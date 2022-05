Sollicitatiehulp in Overvecht: 'De jongens uit de buurt hebben een voorbeeldfunctie nodig'

Samen voor Overvecht is een initiatief dat in 2019 door de gemeente samen met bewoners, professionals en ondernemers is ontwikkeld. In het projectplan van Samen voor Overvecht is een van de doelstellingen meer perspectief voor de jeugd bied. Werkloosheid aanpakken is een heel belangrijk onderdeel hiervan. Overvecht heeft het laagste percentage werkenden, in vergelijking met andere wijken. Zo heeft 48 procent van de Overvechters een baan of is zelfstandige. Dit terwijl in andere wijken het percentage richting de 60 of 70 procent gaat. Ook is het aantal werkzoekende een stuk hoger in Overvecht dan in andere wijken.