Inwoners van Oudewater in opstand tegen aannemer die snoeit bij broedende vogels

OUDEWATER - Een aannemer is in Oudewater iets te voortvarend aan de slag gegaan met het bouwrijp maken van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Op Statenland, waar tijdelijke woningen moeten komen, is al gesnoeid terwijl er mogelijk nog vogels broeden in de bosjes. Omwonenden zagen het gebeuren en zijn er "voor gaan staan".