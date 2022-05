375-jarige relatie Breukelen en Brooklyn verzegeld: 'Het is natuurlijk wel een beetje een rare relatie'

Donkers is soms bang dat het verhaal wordt vergeten: ''Het zakt weg als het niet actief wordt doorverteld.'' De stichting is opgezet toen Breukelen niet langer een zelfstandige gemeente zou zijn, maar verder ging als kern binnen Stichtse Vecht. ''Je merkt dat het lastiger is met telkens nieuwe bestuurders.'' Toch is de voorman van de stichting tevreden over het afgelopen jaar. ''Bij de opening was er een mooie ontmoeting tussen Ap Reinders en Eric Adams.'' Die laatste was bij de opening van het jubileumjaar nog stadsdeelburgemeester, maar is met de oudhollandse slogan 'Eendracht Maeckt Maght' – wat ook op het plaquette in de Herenstraat te zien is - inmiddels verkozen tot burgemeester van New York.