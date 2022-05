SCHC verliest door late goal finale om landstitel tegen Den Bosch: 'Megatrots'

Toen Den Bosch op 0-1 achter kwam, bleef Dijkstra vertrouwen houden: "Ik dacht het kan gewoon. We moesten iets scherper zijn en meer druk op hen krijgen. We kregen uiteindelijk drie corners, maar die gingen er niet in. Het was fijn dat we vlak na rust de 1-1 maakten. Toen dacht iedereen we gaan het afmaken. Pas dertig seconden voor tijd push je hem er nog in."