Kindertriathlon Leidsche Rijn groeit uit tot begrip: 'Organisatie is een enorme klus'

UTRECHT - De voorbereidingen voor Kindertriathlon Leidsche Rijn zijn in volle gang. Wat in 2019 het initiatief was van vier sportieve en bevlogen vaders uit Terwijde, is uitgegroeid tot een begrip in de Utrechtse vinexwijk. Op zondag 3 juli is de derde editie. Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen.