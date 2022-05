Dierenbescherming wil meer aandacht voor gedumpte kittens: 'Dumpen is nooit een optie'

Het is een situatie die ze helaas veel te vaak zien, zegt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. "We vangen als Dierenbescherming in Nederland jaarlijks 3400 kittens op. Alleen al in Amersfoort gaat het om ongeveer 130 kittens per jaar." Ongeveer één op de drie dieren is ziek als ze worden binnegebracht en hebben daardoor extra zorg nodig.