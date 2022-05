Inspectie grijpt in bij Beste Zorg Thuis in De Meern: 'Risicovolle situatie'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op 8 februari bij de organisatie langs geweest en concludeert uit dat bezoek dat er tekortkomingen zijn waarbij de veiligheid van cliënten in het geding is. Er zijn bijvoorbeeld niet voor alle klanten actuele zorgplannen of zorgafspraken. Ook zijn de dossiers niet allemaal actueel en volledig en bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging niet altijd een toedienlijst van de apotheek.