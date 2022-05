Politiechef Midden-Nederland: 'Racisme en discriminatie structureel probleem bij politie'

Een van de geïnterviewden van de documentaire is Peris Conrad, oud-inspecteur in Rotterdam. Als hem gevraagd wordt naar ervaringen van racisme en discriminatie, zegt hij na een korte stilte: "Het zijn er zoveel. Ik buitel over elkaar heen." Een ervaring die Conrad aanhaalt, gebeurde in zijn eerste jaar op de politieschool. "Er werd een foto van mij gemaakt. Daar werden tralies op getekend en de tekst boven gezet 'stel je voor, onze aap in een kooi'. Daar moet je het dan mee doen", vertelt de oud-politie-inspecteur.