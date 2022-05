Verloskundigen voeren actie tegen nieuwe financiering voor geboortezorg

Maar of dat inderdaad tot meer samenwerking leidt is allerminst zeker, zegt Gravesteijn, zelf verloskundige bij een praktijk in Driebergen. "Er is in elk geval geen bewijs voor. En we kunnen ook samenwerken zonder het geld op een plek onder te brengen. Wat verder meespeelt is dat je alleen een IGO mag starten als je acute zorg levert. Een ziekenhuis kan dat bijvoorbeeld al doen als het met maar één verloskundigenpraktijk samenwerkt. Maar verloskundigen zelf hebben geen operatiekamer in huis en komen dus niet in aanmerking."