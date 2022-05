Mariken Heitman over winnen Libris Literatuur Prijs: 'Ik ben er nog steeds stil van'

Daarnaast is Wormmaan ook een persoonlijk boek voor de schrijfster. "In mijn leven is dit ook wel een thema, bijvoorbeeld door mijn voorkomen. Mensen weten niet altijd of ik een man of een vrouw ben als ze me zien, dat schept verwarring." Dit zette Heitman aan het denken. "Zelf ben ik hierover niet in de war, maar ik vind het wel interessant om te merken dat dit wel bij andere mensen wel verwarring veroorzaakt. Soms kan het ook irritatie of gêne opwekken en dat vind ik eigenlijk nog interessanter."