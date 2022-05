Primeur voor sportcampus Leidsche Rijn: energieneutraal én van 't gas af met 'waterbatterijen'

De warme opslag is dan 'opgeladen' en klaar voor gebruik in de koude maanden van het jaar. Het warme water stroomt het gebouw weer in, waarna het zijn warmte aan de omgeving afgeeft en koeler terug de grond in gaat. Een derde reservoir aan de andere kant van het gebouw wordt gebruikt als noodreservoir en om zelf koude te maken. "Deze zogeheten warmte-koude-opslag heb ik op deze schaal nog nergens anders gezien", stelt Utrechts wethouder Eelco Eerenberg (D66).