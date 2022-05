Vrijspraak voor verdachten van grootschalige hennepteelt in Bunschoten en Amersfoort

Het bedrijfspand in Amersfoort werd gehuurd door W. en een zakenpartner. Volgens W. wilden ze er een bouwonderneming vestigen, maar liep de samenwerking na een aantal maanden vast. In de rechtbank beweerde hij eerder op geïrriteerde toon dat hij er verder niets mee te maken had. Maar uit de boekhouding van de eigenaar blijkt dat W. van zijn zakenpartner een volmacht had gekregen en dat de huur meestal werd betaald via een groot aantal bv's die aan W. gelinkt konden worden.