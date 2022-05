Stoelendans: Statenlid D'Hondt wordt wethouder Bunnik, ex-wethouder De Boer uit Eemnes volgt haar op

EEMNES - Wilma de Boer-Leijsma keert terug in de Utrechtse provinciepolitiek. Ze was tot voor kort wethouder in Eemnes en is daar inmiddels raadslid. Binnenkort gaat ze aan de slag als Statenlid voor de PvdA. De Boer volgt Julie d’Hondt op, die vandaag wethouder wordt in Bunnik.