TeamAlert wil veiligheidmaaltijd bezorgers vergroten: 'Verantwoordelijkheid van bezorgers én werkgevers'

Want zowel de werkgevers als de werknemers zijn verantwoordelijk zegt Plaum. "Het zijn vaak jonge bezorgers tussen de 16 en 24 die ook nog eens op een snel voertuig rijden, op e-bikes en scooters. Daardoor gaan ze sneller dan de rest van de weggebruikers", zegt Plaum. Tel daarbij op dat jongeren minder goed risico's kunnen inschatten en een ongeluk is snel gemaakt. "Ze denken: dat rooie licht kan ik net nog wel even meepakken, ik kan nog net even voor deze auto langs. Dat gaat vaak ook goed, maar als het een keertje misgaat heb je een probleem."