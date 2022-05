Onderzoek naar misstanden bij Ferm Werk in Woerden van start, ook voor oud-medewerkers

Het doel van het onderzoek is om te kijken of medewerkers zich sociaal veilig voelen tijdens het werk en of ze weten waar ze terecht kunnen als zij onverhoopt ongewenst gedrag ervaren. Ferm Werk – een bedrijf dat voor Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk werkzoekenden aan een bedrijf koppelt – stelt dat onderzoek in nadat medewerkers en oud-medewerkers aan de bel hadden getrokken over misstanden binnen het bedrijf.