Medicijn voor obesitaspatiënten mogelijk vergoed: 'Overgewicht wordt erg onderschat'

Volgens Ignace Janssen, medisch directeur van de Nederlandse Obesitaskliniek in Nieuwegein, is dit belangrijk omdat overgewicht erg wordt onderschat. "Het is een chronische ziekte, maar velen denken dat dit alleen voorkomt bij mensen die geen controle over hun eten hebben." Toch is dat volgens de medisch directeur niet helemaal het juiste beeld. "In je hersenen wordt bepaald waar het evenwicht zit van je gewicht. Als dat verstoord wordt, is dat een ziekte dat je met medicijnen moet behandelen."