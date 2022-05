Mogelijk betaald parkeren in natuur bij Lage Vuursche

UTRECHTSE HEUVELRUG - Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een pilot met betaald parkeren bij Lage Vuursche aan het onderzoeken. Op die manier hoopt het park de drukte die op mooie dagen ontstaat in de natuur beter te kunnen verdelen. Dat maakte het park vanochtend bekend in het radioprogramma Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht.